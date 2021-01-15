بتكلفة 50 مليون جنيه.. تطوير 5 ميادين في مدينة العريش

تبذل محافظة شمال سيناء ، جهودا كبيرة من اجل أحداث التنمية في مدينة العريش، وذلك باقامة مزيد من المشروعات الخدمية والبنية الاساسية و المرافق.





ومن جهته اكد رئيس المدينة، أنه تم إعادة تخطيط ميدان الرفاعي الرئيسي بوسط العاصمة ، وذلك بتطويره مرة اخري بالاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في المحافظة ضمن ميادين أخرى هي الميناء والقاهرة والساعة والنصر ، والتي تكلفت نحو 50 مليون جنيه.





وأوضح رئيس المدينه ، أنه تم تطوير ورفع كفاءة وخطوط المياه في مدينة العريش، بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ شبكات بأطوال 650 ألف متر وبأقطار مختلفة تصل إلى 710 ملم ، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.





وأضاف ، أنه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين، ومنها إنشاء محطات رفع وخزانات؛ من بينها رافع كرم أبو نجيلة بسعة تخزينية 7 آلاف م ٣، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية 20 ألف م ٣ يوم تزداد إلى 40 ألف م٣ في اليوم.





وأشار كذلك إلى رافع الصفا الجديد بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب تزداد إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم.

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ونوه اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمركز بقيمة 45.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م.

وأوضح رئيس مدينة العريش، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية موزعة على محاور التنمية الأساسية بواقع 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، 20.7 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق، و11 مليون جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.





وأشار اللواء ماجد ، إلى أنه يجري إقامة عدد من المشروعات الجديدة، والتركيز على مرافق الخدمة الأساسية ومشروعات البنية التحتية وإعمال التجميل والنظافه ،حيث يجرى حاليا رصف عدد من الطرق على مستوى أحياء المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية منها رصف طرق وشوارع في أحياء المساعيد والزهور غرب العريش ، ووسط المدينة، والموقف القديم بالعاصمة.





فيما أكد اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، أن هناك خطة شاملة لرفع المخلفات وإزالة التعدي علي الارصفة ،علاوة علي إزالة السواتر الترابية والحجارة.. الي جانب تجميل طريق البحر والطرق الفرعية والرئيسية الأخرى بنطاق المدينة ، علاوة علي اعاده الشئ لأصله وتأمين أعمال الحفر لمشروعات البنية الاساسية والمرافق . .

ولفت الى، أن حديقة الزهور ، دخلت ضمن الحدائق العامة الكبيرة التي سيتم إعادة هيكلتها بالمستوى الحضاري، ليتناسب هذا مع المرحلة المقبلة لتطوير مدينة العريش.





واشار، الي أنه تم إعادة تخطيط للحديقة والملاعب.و تخدم الحديقة سكان الزهور وأبو عيطة وأسيوط وشارع العشرين والبحر والخزان، لما تملكه من موقع متميز ومرتفع عن سطح البحر.، كما يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المدينة



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