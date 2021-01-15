ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف دابو يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الدوري

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:06 م
شريف دابو
شريف دابو
Advertisements
عبدالله هشام
أحرز فريق سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في شباك إنبي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شريف دابو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء من ضربة جزاء احتسبها الحكم لمسة يد علي مدافع انبي بعد الرجوع لتقنية الفار بينما سجل لـ إنبي  اللاعب جون أوكويي إيبوكا في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة . 

وبدأ هيثم شعبان المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد إبراهيم - شريف دابو 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري،محمد جمال، عبدالله محمود،محمد توني، محمد حسن ، ونفول كوبينا، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، مصطفى ميسي.

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي حضور مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت 

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني أحمد أيوب المدرب العام وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط بينما جاء فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

20 دقيقة.. استحواذ لصالح سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

التعادل السلبي يحسم لقاء سموحة وسيراميكا كليوباترا

هيثم شعبان: التوفيق لم يكن معنا في مباراة سموحة.. ونبدأ الاستعداد للأهلي غدا

حقيقة وصول حكام الـVAR فى الشوط الثاني بمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

لاعب سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الأهلي: إن شاء الله خير

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

عام على افتتاح السيسي لأكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.. ماذا تمتلك "برنيس" لحماية عُمق مصر الجنوبي؟

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

بدء إجازة منتصف العام لطلاب الجامعات .. غدا

من الإصابة لـ الشفاء.. رحلة يسرا مع فيروس كورونا

بشرى سارة.. انخفاض أعداد إصابات كورونا

في ذكرى ميلاده.. قصة فشل جمال عبد الناصر في الالتحاق بالكلية الحربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار