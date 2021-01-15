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محافظات

غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم  الجمعة ١١ سيارة اسعاف جديدة  مقدمة من هيئة  الإسعاف المصرية من طراز مرسيدس والأجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع جميع الحالات

واكد المحافظ بان جميع سيارات الاسعاف الجديدة مجهزة بكافة الامكانيات   من اجهزة تنفس صناعي واجهزة صدمات كهربائية  ومونتيورز واجهزة شفط عبارة عن غرفة عناية مركزة متنقلة بالاضافة الي جميع الأجهزة الأساسية المتواجدة بسيارة  الاسعاف

واضاف بانه تم تدريب جميع الأطقم الاطبية علي كيفية الاستخدام الأمثل لهذة السيارات والتعامل مع جميع الحالات

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وأشاد محافظ بورسعيد، بدور مرفق  الإسعاف والذي يعمل  ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة، في مواجهة  فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة وانه بالنيابة عن اهالي المحافظة يقدم الشكر والتقدير لابطال الاسعاف ورجال الجيش الأبيض  ومايقدمونة من ملحمة وطنية رائعة والتضحية بانفسهم والتفاعل السريع مع جميع الحالات

ورافق محافظ بورسعيد خلال تفقده سيارات الاسعاف الجديدة  اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  والدكتور حسين كساب مدير مرفق الاسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف
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