غرفة عناية مركزة متنقلة.. بورسعيد تتسلم ١١ سيارة إسعاف

واضاف بانه تم تدريب جميع الأطقم الاطبية علي كيفية الاستخدام الأمثل لهذة السيارات والتعامل مع جميع الحالات





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وأشاد محافظ بورسعيد، بدور مرفق الإسعاف والذي يعمل ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة وانه بالنيابة عن اهالي المحافظة يقدم الشكر والتقدير لابطال الاسعاف ورجال الجيش الأبيض ومايقدمونة من ملحمة وطنية رائعة والتضحية بانفسهم والتفاعل السريع مع جميع الحالات

