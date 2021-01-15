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الإصابات في ارتفاع غير مسبوق.. الصحة العالمية تحذر من فيروس كورونا الفترة الحالية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروس ينتشر بشكل سريع الوضع يشير لحالة قلق، مضيفًأ أن العالم يتجه للإغلاق.

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أننا في حالة ارتفاع في نسبة الإصابات حول العالم، لافتا إلى أن اللقاحات فعالة في التعامل مع السلالات الجديدة لفيروس.

وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن التحورات في الفيروس تتم بشكل مستمر وهناك آلاف التحورات، وظهر منها في بعض دول الشرق الأوسط ومنها عمان والأردن وتم تأكيد ظهور سلالات لديها جديدة من الفيروس.

وأكد الدكتور، أن انتشار الفيروس سهل جدا وعلينا الحذر وطريقة الانتقال كما هي والعلاج واللقاح ضد كورونا فعال بقوة مع أي سلالة لكورونا.
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