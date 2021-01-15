رد ناري من فريدة الشوباشي عن محاولات التقليل من إنجازها التاريخي

عبرت النائبة فريدة الشوباشي، عن عميق تقديرها وفرحتها برئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.





وقالت الشوباشي، في حوارها مع برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إنه :"عمري ما كنت أتصور في سني هذا اقدم هذا الشيء التاريخي لمصر".





وعن محاولات تشويش الإنجاز التاريخي الذي حققته في البرلمان ردت عضو مجلس النواب، قائلة :"هناك تربص بالمرأة المصرية، والجماعة الإرهابية متربصه باي حد مش معاهم، والمرأة المصرية، ودول ناس كانوا ضد الوطن، وانا بنت ثورة ٣٠ يونيو وخرج لنا قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".



