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منظمة الصحة العالمية: إتاحة لقاح كورونا لكل دول العالم.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا سوف تستمر خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف "غيبرييسوس"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": «نعمل بصورة جادة ويجيب علينا فعل المزيد لضمان وصول اللقاحات لجميع الفئات ولأكثر الفئات احتياجا إليها».

وأردف: «ندرك بأن اللقاحات تشكيل اختراقا عمليا كبيرا.. وسوف نعمل علي توزيعها بطريقة فعاله أكثر مما حدث في السابق».

وتابع: «أود أن أري توزيع اللقاح خلال الأسابيع القلية في كافة الدول»، مؤكدا: «اللقاح سوف يكون متاحا ومساويا في دول العالم».
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