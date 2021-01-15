نجوى كرم تتألق بفستان أزرق لامع .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت بفستان أزرق لامع يبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على تسريحة شعر ويفي وكسسوارات لامعة تناسب الإطلالة.





وعلقت، قائلة: " طلّة الليلة من مركز دبي التجاري العالمي".





وأطلقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أحدث أعمالها الغنائية "زايد مجدها"، والتي تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

أغنية جديدة تتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، حيث فاجأت بها جمهورها الإماراتي علي شكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.

وتستعد نجوى كرم لخطف قلوب جمهورها الإماراتي بتقديم أغنيتها الجديدة لأول مرة لايف خلال حفلها الغنائي المنتظر في مهرجان دبي للتسوق، والذي يجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس على مسرح مركز دبي التجاري العالمي مساء الجمعة 15 يناير.

تعيد هذه الإطلالة شمس الأغنية لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي وتقدم خلالها العرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبي"، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف في عدة مناطق في لبنان، وتأتي الحفلة المنتظرة في دبي من تنظيم مومنتس ايفنتس.