عامل يحطم سيارة لاعب كرة قدم قيمتها 5 ملايين جنيه.. صور

فيدريكو ماركيتي حارس مرمي نادي فيراري سوبرفاست جنوى الإيطالي سيارة خارقة من طراز ferrari 812 superfast بقوة 800 حصان وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ان ماركيتي ارسل السيارة ليتم غسلها كالمعتاد. يمتلك





انتظر ماركيتي ان تعود إليه سيارته الفيراري سوبرفاست ferrari 812 superfast علي مركز التدريب بعد الانتهاء من غسيلها كالمعتاد و لكن لسوء الحظ، تعرض عامل المغسلة المسؤول عن اعادة السيارة لحادث دمر فيه السيارة.





من الواضح أن عامل المغسلة لم يستطع كبح جماح السيارة الفيراري سوبرفاست ferrari 812 superfast واصطدم بالسيارات خصوصا أن السيارة بها محرك جبار V12 سعة 6500 سي سي يولد قوة 800 حصان و718 نيوتن متر.





تستطيع فيراري سوبرفاست ferrari 812 superfast أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلو متر في الساعة و يبلغ سعرها 335,000 دولار أي حوالي 5 ملايين و 247.000 جنيه مصري دون جمارك .





واصطدم عامل المغسلة بخمسة سيارات متوقفة علي جانب الطريق، والخسائر كانت في السيارات فقط ولا توجد خسائر بشرية لحسن الحظ ، وانتشرت لقطات للفيديو والصور على الفور لتُظهر خدمات الطوارئ في مكان الحادث تقوم بالتنظيف وإزالة حطام الفيراري سوبرفاست ferrari 812 superfast .



