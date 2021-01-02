مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

يبدو ان شركات السيارات عالميا تسير علي نفس الخطى وتتحول لإنتاج سيارات SUV خصوصا؛ بعد ان اصبح الطلب عليها في تزايد مستمر بسبب تفضيل العملاء لها .





ونشر مؤخرا ، تقرير ، في مجلة Car البريطانية ، يفيد بأن العملاق الالماني مرسيدس يدرس حاليا اعادة إطلاق موديل آر كلاس mercedes r class في الأسواق و لكن هذه المرة علي هيئة سيارة SUV كهربائية .





وقرر العملاق الألماني مسبقا، وقف موديلmercedes r class عالميا و لكن في ظل التطور الكهربائي و الاتجاه للسيارات الـ suv قررت مرسيدس اعادة إحياء هذا الطراز و بنائه علي منصة جديدة .





mercedes r class suv ستأتي ببطارية 105 كيلوواط/ ساعة مع 3 محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1000 حصان وعزم 1350 نيوتن متر، و يشرف عليها قسم AMG المتخصص في سيارات الأداء العالي مما يعني انها ستكون سيارة مذهلة حقا في التسارع .



