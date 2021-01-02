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سيارات

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

السبت 02/يناير/2021 - 04:10 ص
R-Class في صورة SUV
R-Class في صورة SUV كهربائية
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اشرف عطية
يبدو ان شركات السيارات عالميا تسير علي نفس الخطى وتتحول لإنتاج سيارات SUV خصوصا؛ بعد ان اصبح الطلب عليها في تزايد مستمر بسبب تفضيل العملاء لها . 

ونشر مؤخرا ، تقرير، في مجلة Car البريطانية، يفيد بأن العملاق الالماني مرسيدس يدرس حاليا اعادة إطلاق موديل آر كلاس mercedes r class في الأسواق و لكن هذه المرة علي هيئة سيارة SUV كهربائية .

وقرر العملاق الألماني مسبقا، وقف موديلmercedes r class عالميا و لكن في ظل التطور الكهربائي و الاتجاه للسيارات الـ suv قررت مرسيدس اعادة إحياء هذا الطراز و بنائه علي منصة جديدة . 

mercedes r class suv ستأتي ببطارية 105 كيلوواط/ ساعة مع 3 محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1000 حصان وعزم 1350 نيوتن متر، و يشرف عليها قسم AMG المتخصص في سيارات الأداء العالي مما يعني انها ستكون سيارة مذهلة حقا في التسارع .

وتفكر ايضا جنرال موتورز خلال هذه الفترة، في طرح شيفروليه كمارو SUV بنفس قوةـ موستنج ماخ إي ford mustang mach e و من هنا نعلم ان الاتجاه العالمي للسيارات اصبح نحو السيارات SUV الكهربائية.
مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور
مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور
مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور
مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور
مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور
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