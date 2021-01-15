أخبار نجوم العالم.. فينيسيا السينمائي يختار مخرج Parasite رئيسا للجنة التحكيم.. وكليب Save your tears لـ ذاويكاند يحقق 48 مليون مشاهدة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري اليوم الجمعة عددا من أخبار نجوم هوليوود، والسينما العالمية، والمهرجانات الدولية.
المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو
اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، مخرج فيلم "Parasite"، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في نسخته الـ78، والتي تقام خلال الفترة من 1-11 سبتمبر المقبل.
وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مخرج كوري جنوبي لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بايطاليا.
وقال المخرج إن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يحمل معه تاريخًا طويلًا ومتنوعًا، ويشرفني أن أكون جزءًا من تقاليده السينمائية الجميلة".
وأشار المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إلى أن "البند الأول من الأخبار السارة فيما يتعلق بمهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين هو أن بونج جون هو وافق بحماس على رئاسة لجنة التحكيم".
ووصف بونج بأنه "أحد أكثر الأصوات أصالة في السينما العالمية".
وهيمن فيلم بونج "Parasite" على جوائز الأوسكار العام الماضي، حيث تمكن من حصد 4 جوائز في فئات الإخراج والأفلام الدولية والسيناريو الأصلي وأفضل فيلم، ليصبح رسميًا أول فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار الكبرى وأول فيلم يجمع ما بين جائزتي أفضل فيلم وفيلم دولي في تاريخ المسابقة.
ذاويكاند
ذاويكاند
حقق كليب Save your tears للمغني العالمي ذاويكاند 48 مليون مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
واللافت ان الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز الى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر.
وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي الى ان كلمات الاغنية تشير الى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط.
ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز.
وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته ، مشيرين الى انه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.
وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.
حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards
حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards
أعلن منظمو حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards في هوليوود تأجيل موعد الحفل بسبب تعارض موعده مع حفل الـ جرامي الموسيقي .
وقرر منظمو الحفل اقامته في الرابع من شهر ابريل بعد ان كان من المقرر اقامته في شهر مارس 2021،
وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها. وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو.
وستنقل شبكتا (تي.إن.تي) و(تي.بي.إس) حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الرابع من أبريل.
فيلم Wonder woman 1984
فيلم Wonder woman 1984
حقق فيلم Wonder woman 1984 إيرادات بلغت 132 مليون دولار أمريكي، بعد مرور أقل من شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.
حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 99 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق wonder woman 1984، 32 مليونا و600 ألف دولار أمريكي، بحسب موقع box office mojo.
بينما تصدر فيلم Wonder Woman 2 لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار أمريكي.
وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.