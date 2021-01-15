أخبار نجوم العالم.. فينيسيا السينمائي يختار مخرج Parasite رئيسا للجنة التحكيم.. وكليب Save your tears لـ ذاويكاند يحقق 48 مليون مشاهدة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري اليوم الجمعة عددا من أخبار نجوم هوليوود، والسينما العالمية، والمهرجانات الدولية.



المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، مخرج فيلم "Parasite"، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في نسخته الـ78، والتي تقام خلال الفترة من 1-11 سبتمبر المقبل.





وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مخرج كوري جنوبي لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بايطاليا.





وقال المخرج إن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يحمل معه تاريخًا طويلًا ومتنوعًا، ويشرفني أن أكون جزءًا من تقاليده السينمائية الجميلة".





وأشار المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إلى أن "البند الأول من الأخبار السارة فيما يتعلق بمهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين هو أن بونج جون هو وافق بحماس على رئاسة لجنة التحكيم".





ووصف بونج بأنه "أحد أكثر الأصوات أصالة في السينما العالمية".



