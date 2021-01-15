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رياضة

وليد سليمان عن سر التاسعة: الأهلى زي القطر

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك نجم النادي الأهلي وليد سليمان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق وليد سليمان، قائلا: " الاهلى زي القطر ديما مكمل فى طريقه مهما حصل 🔴🦅 #سر_التاسعة"

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر يوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.     

 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، ومطالبة اللاعبين بمزيد من التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مواجهة فريق البنك الأهلي.     

 

ويلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

 

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الأجيال وليس الجيل الحالي.

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