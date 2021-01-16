إجازة نصف العام 35 يوما بدلا من أسبوعين .. التعليم : كورونا السبب

بدء اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021 طلاب مدارس جمهورية مصر العربية ،إجازة نصف العام الدراسي 2020/2021





و وفقا للتغييرات الاخيرة في الخريطة الزمنية من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.





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وبذلك تكون اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، مدتها اكثر من شهر و ذلك لاول مرة في مصر ، حيث كان المعتاد ان تكون اجازة نصف العام مدتها اسبوعين فقط





واكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن قرار مد احازة نصف العام هذ العام من اسبوعين الى اكثر من شهر ، هو اجراء استثنائي بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا في مصر والحرص على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطر الاصابة ب كورونا .

وأوضح المصدر أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.





وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.