ضبط 2 طن أسماك وكبدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط ثلاجة وبداخلها كميات كبيرة من الاسماك والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية،

وعثر بداخها على (2,64 طن "أسماك – كبدة مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت مباحث التموين من ضبط مصنع للحوم وبداخله (1425 كيلو جرام لحوم – 1210 كيلو جرام دواجن – 150 فرد سمان – 350 كيلو جرام ملح – 250 لتر زيت طعام – 150 كيلو جرام مرقة دجاج – 250 كيلو جرام مكرونة) بدون بيانات ومجهولة المصدر.





كما تم حجز صاحب مخزن بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، كما امرت النيابة بالتحفظ على اسطوانات الاكسجين التى تم العثور عليها.





وكانت مباحث التموين بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلا الظروف الراهنة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بقليوب بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.





وعقب تقنين الإجراءات قاد رئيس مباحث التموين حملة وتم ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على (43 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة - 6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة - 2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.