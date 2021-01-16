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أخبار العالم

مسئول لبناني: لقاح كورونا سيصل تدريجيًا... وفايزر ليست متساهلة فى الموضوع المالي

السبت 16/يناير/2021 - 12:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلن رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري، أنّ العد العكسي الحقيقي لاستقبال اللقاحات في النصف الأول من فبراير بدأ، لافتا إلى أن اللقاح قد يصل في الربع الأول من الشهر.


ووفقا لما أفادت به ليبانون ديبايت، قال البزري إن "اللقاح ضد فيروس كورونا سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها، ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي".


ولفت رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقاح ضد كورونا، إلى أنّ من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملين في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب، موضحا أن: "لدينا 20 برادا بالحد الأدنى ولا مشكلة بالقدرة التخزينية للقاحات فايزر، فضلا عن وجود آلية لاستخدام اللقاحات بحلول 5 أيام من وصوله".


ولفت البزري إلى أنه" حتى الآن لم يحاول أي سياسي طلب مركز للقاح وفي حال حصل أي تدخل سياسي بالموضوع فسيكون لنا الجرأة لكشفه".
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