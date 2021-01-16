للوقوف على المشاكل.. "الحرف اليدوية" تلتقي ممثلي مصانع السجاد اليدوي بساقية أبو شعرة

التقى مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بممثلي مصانع السجاد اليدوي بقريه ساقيه أبو شعره بمركز اشمون بمحافظة المنوفية، حيث ناقش الاجتماع المشكلات الخاصة بصناعة السجاد اليدوي بقريه ساقيه أبو شعره والمعروفة عالميا بإنتاجها للسجاد اليدوي، وهي مصدر صناعة السجاد اليدوى داخل جمهورية مصر العربية ولها شهرة عالمية.





وقال عمران، إن ممثلي المصانع بقرية ساقية أبو شعرة اشتكوا من نقص الخامات اللازمة للتصنيع بجودة عالية كما كان في السابق، ولعدم تواجد تصميمات جديدة طبقًا لاحتياجات العملاء لكي تلبي احتياجات السوق الداخلي والخارجي بالإضافة إلي وجود مشكله بالتسويق، بسبب ازمه فيروس كورونا.





واستعرض عمران مبادرة رئاسة الجمهورية " تتلف في حرير"، لمساعده منتجي ومصنعي السجاد اليدوي، حيث سيتم تسليم كل حرفي يعمل بصناعه السجاد نول خشبي بالإضافة إلى التصميمات الجديدة الفريدة والمتميزة لكل حرفي على حدة وأيضا تسليم الخامات وسوف تقوم شركه بعمل التسويق وشراء المنتجات منهم بعد ختمها بختم وزاره التضامن الاجتماعي أو غرفه صناعه الحرف اليدوية لتكون المنتجات متميزة وعرضها على لجنه فنيه من غرفه صناعه الحرف اليدوية.





وكشف عمران، عن ترحيب أصحاب المصانع بتلك الفكرة، رغم وجود ضعف في التمويل لصغار المصنعين من جانب الحصول على قرض وخدمات ماليه، مشيرًا إلي أنه سوف يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلول مالية وغير مالية.





واقترح قيام القرية بإنشاء شركه مساهمه من مجموعه من شبابها وأولادها لتقوم بالعمل على جلب التمويل وشراء المنتجات والتحدث باسم القرية والتعامل مع التجار الخارجيين للحفاظ على حقوق المصنع الحرفى داخل القرية، وهو ما رحب به أصحاب المصانع بساقيه أبو شعره، حيث سيتم التواصل مع المسؤولين والقانونيين لإنشاء تلك الشركة وتم الاتفاق على وجود مجموعه تعمل على التنسيق للمبادرة داخل القرية ولمتابعة التنفيذ على ارض الواقع.



