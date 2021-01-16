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محافظات

هبوط أرضي يبتلع مقطورة على أحد الطرق بمحافظة دمياط

السبت 16/يناير/2021 - 12:51 م
سقوط مقطورة في الهبوط
سقوط مقطورة في الهبوط الأرضي
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زينب الزغبي
عاينت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، موقع الهبوط الأرضي بقرية الرحامنة، تمهيدا لإصلاحه، وذلك بعد أن شهد الطريق الرئيسى لترعة قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، هبوطا أرضيا.


وتسبب الهبوط الأرضي فى سقوط جزء من مقطورة كانت تمر بالطريق الرئيسى فى حفرة دون حدوث أي إصابات أو حوادث.


وعلى الفور قام المسئولون بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، بوضع حواجز بجوار الهبوط لحين إجراء أعمال المعالجة والإصلاح بالطريق.


كما تم إخطار مركز شرطة فارسكور لمعاينة الواقعة وإخطار مديرية الطرق والوحدة المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهبوط لحماية حياة المواطنين.


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هبوط أرضي يبتلع مقطورة على أحد الطرق بمحافظة دمياط
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هبوط أرضي يبتلع مقطورة على أحد الطرق بمحافظة دمياط
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