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تعليم

أعمق لغة في الدنيا.. وزير التعليم يناشد الطلاب معرفة المزيد عن لغتهم العربية عبر بنك المعرفة المصري

السبت 16/يناير/2021 - 01:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين بدوي

نشر  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يؤكد أن اللغة العربية تعرف دائما ببلاغتها وقدرتها  على التعبير بشكل أكبر وأعمق من أي لغة أخرى.



وأضاف المنشور الذي نشره وزير التربية والتعليم: يرجع السبب إلى عدد كلمات اللغة العربية -سواء المستخدمة أو المهملة- والذي يصل إلى 123,029,12 كلمة دون تكرار، وهو ما يبلغ 25 ضعف عدد كلمات اللغة الإنجليزية التي تتكون من 600 ألف كلمة، كما تبلغ 10 أضعاف مجموع مرادفات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية معًا.



وقال وزير التربية والتعليم في المنشور: يمكن لطلاب مصر معرفة المزيد من المعلومات عن اللغة العربية من خلال بنك المعرفة المصري.


ووجه منشور وزير التعليم رسالة للطلاب قائلا: سجل الآن مجانًا على موقع بنك المعرفة المصري

www.ekb.eg


وكان قد أعلن بنك المعرفة المصري، عن خدمة جديدة لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.


حيث قال بنك المعرفة المصري في رسالة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يمكن لطلاب الصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادي الآن ، القيام بالتجارب المعملية أونلاين وكأن الطالب في المعمل الخاص بمادة العلوم".


وأضاف بنك المعرفة المصري في رسالته: اكتشف تجربة محاكاة المعمل من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/2WVfp8F


وكان بنك المعرفة المصري قد احتفل خلال الساعات الماضية،  بـ يوم برايل العالمي بالتوعية عن أحد أهم طرق التواصل للمكفوفين، وهي طريقة برايل، وذلك في إطار الاهتمام بأعمال حقوق الإنسان كالمكفوفين وضعاف البصر.


حيث أتاح بنك المعرفة المصري ، امكانية معرفة المزيد عن برايل في هذا الفصل في كتاب (Blind persons in the modern world) من إلسيفير، والمتاح من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/3mRBUFZ


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