بورصة البحرين تطلق النسخة الثالثة من برنامج المستثمر الذكي

أعلنت بورصة البحرين بالتعاون مع إنجاز البحرين،عن الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج المستثمر الذكي عبر نسخته الالكترونية للعام الدراسي 2020-2021 ،حيث يستهدف البرنامج طلبة المدارس في المرحلة الابتدائية.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البحرينية،إن برنامج المستثمر الذكي يعد واحدًا من البرامج التي تقدمها البورصة لنشر الوعي لدى جيل النشء حيث يتماشى البرنامج مع جهود البورصة الرامية لتعزيز الوعي الاستثماري والثقافة المالية بين مختلف الفئات العمرية، وقد أثبت البرنامج خلال العامين الماضيين نجاحه من خلال استهدافه لأكثر من 15,000 طالبا وطالبة، ونتطلع إلى مواصلة البرنامج لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية حول الثقافة المالية رغم الظروف الراهنة.

من جانبها قالت هناء سرواني، المدير التنفيذي لإنجاز البحرين: "يسعدنا إطلاق النسخة الرقمية الأولى من برنامج المستثمر الذكي، وقد مكنتنا هذه النقلة من مواصلة تقديم البرنامج للطلاب والمدارس من خلال القنوات عبر الإنترنت، ورغم التحديات التي أثرت على العديد من المدارس، فإننا مصممون على الوصول إلى 5000 طالب وتمكينهم بالمعرفة المالية لفهم الأمور المالية والاستعداد بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مالية ذكية. ونتطلع إلى إقامة العديد من ورش العمل في الفصل الدراسي القادم لتوفير فرصة أكبر لطلاب المرحلة الابتدائية للتسجيل والاستفادة من هذا البرنامج.

ويعد برنامج المستثمر الذكي برنامجا وطنيًا أطلق في العام 2018 بالتعاون مع إنجاز البحرين بهدف تزويد النشء في المرحلة الابتدائية بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمعرفة المالية وتزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل من خلال أنشطة تفاعلية لاتخاذ قرارات مالية سليمة، حيث يكون الطالب بعد المشاركة في البرنامج قادرًا على التعرف على مفاهيم مالية مختلفة وإدراك أهمية الادخار والتوفير مع اكتساب المعرفة حول مختلف مفاهيم التخطيط المالي لاتخاذ قرارات مالية سليمة، حيث يتضمن البرنامج 7 ورش عملية لتعريف الطلبة بالتاءات السبع وهي: تاء التفكير والتحديد، تاء التخطيط، تاء التنفيذ، تاء التوفير، تاء التطوير، وتاء التقييم.

وسيتم تقديم ورش عمل برنامج المستثمر الذكي عبر 60 مدرسة حكومية وخاصة بدعم من المعلمين والمتطوعين الذين يستهدفون 5000 طالب من الصف الرابع الابتدائي طوال هذا العام الدراسي. سيكون هناك العديد من الخيارات لإجراء البرنامج، إما من خلال ورش عمل Zoom أو من خلال منصة LMS التي تقدمها إنجاز البحرين بدعم وتوجيه من المتطوعين لضمان سهولة تطبيق البرنامج.



