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حوادث

إحباط محاولة تهريب جهاز رفع مساحي بمطار سوهاج الدولي

السبت 16/يناير/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن مأموري الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار سوهاجالدولي، برئاسة طلعت أحمد إسماعيل من ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران اير كايرو والقادمة من جدة اشتبه أبوزيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب "م. ع. ع"، مصري الجنسية.


وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحى مخبأة داخل أوانى مطبخية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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