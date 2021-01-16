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أخبار البلد

خلال استقباله لـ العسومي.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي

السبت 16/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية". 

وقد رحب الرئيس بالعسومي في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها. 

من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس؛ مثمنًا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيرًا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة السيد الرئيس والممتدة لكل نواحي الحياة في مصر.

كما أكد العسومي على دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر. 

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس الى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددًا سيادته على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.
خلال استقباله لـ العسومي.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي
خلال استقباله لـ العسومي.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي
خلال استقباله لـ العسومي.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي
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