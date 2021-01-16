بعد إطلاقها بدون شواحن.. عيوب ومميزات هواتف Galaxy S21 من سامسونج

فى مفاجأة كبرى أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، منذ يومين، وهى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، ولكن صدم منتظرى الهواتف من قرار الشركة بعدم إصدار الهواتف مع شواحن أو سماعات بعدما كانت الشركة قد سخرت من شركة آبل الأمريكية عند أصدرت هواتف آيفون 12 بدون شواحن.





وبحسب موقع Tech Radar فإن هواتف Galaxy S21 على الرغم من أنها أرخص من هواتف Galaxy S20 السابقة التى تم إصدارها العام الماضى إلى أنها تتفوق عليها فى عدد من الميزات وأيضا قد أخفقت الهواتف فى تلبية رغبات المستخدمين متمثلة فى عدد من العيوب، وفيما يلى مميزات وعيوب هواتف Galaxy S21









مميزات هواتف Galaxy S21





- شاشات أكبر حجما





وتراوحت الهواتف ما بين شاشة قياس 6.2 بوصة لهاتف Galaxy S21 ، وشاشة قياس 6.7 بوصة لهاتف Galaxy S21 Plus ، مع شاشة قياس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية للهواتف الثلاثة.





- كاميرات أكثر دقة وأكبر عددا





تأتى كاميرات الهواتف الثلاثة بدقة كبيرة مثل استخدام الكاميرا الأساسية لعدسة بدقة 108 ميجا بيكسل، مع عدسة تليفوتوجرافية مع space zoom بقدرة 30X ، وفلاش LED ، مع 4 كاميرات خلفية فى هاتف Galaxy S21 Ultra .





- بطاريات بسعة أكبر





حيث جاء هاتف Galaxy S21 Plus ببطارية كبيرة سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة، فيما جاء هاتف Galaxy S21 Ultra ببطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .





- حماية خصوصية المستخدمين





وقامت شركة سامسونج بتوفير ميزة خارقة لخصوصية المستخدمين التى تمكنهم من إزالة كل بيانات الموقع بسهولة من الصور الخاصة بهم قبل مشاركتها ورتحميلها إلى معرض الصور الخاص بهم أو تحميلها إلى تطبيقات التخزين السحابى.





- قلم S Pen الذكى





ويأتى هاتف Galaxy S21 Ultra الوحيد فى المجموعة بقلم S Pen الذكى الذى يأتى لأول مرة مع هواتف فئة S حيث أنه ياتى دائما مع فئة Note ، حيث سيكون هو الهاتف الوحيد فى سلسلة Galaxy S21 الذى يصدر بهذه الميزة، ويحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد، ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر.





عيوب هواتف Galaxy S21





- عدم وجود شواحن

وجاءت هواتف Galaxy S21 بدون شواحن للمرة الأولى على خطى شركة آبل، بعدما قامت بإطلاق هواتفها آيفون 12 فى نهاية العام الماضى بدون شواحن، والغريب فى الأمر أن شركة سامسونج قامت بالسخرية من هواتف آيفون 12 أنذاك لعدم احتوئها على شاحن.





- جسم من البلاستيك





ومن المفترض أن هواتف Galaxy S21 هى هواتف من الفئة الرائدة أو ما يعرف بالفلاج شيب وتستعمل هذه الهواتف فى الغالب جسم خارجى من الزجاج مرتفع الثمن، ولكن يبدو أن سامسونج اختارت البلاستيك لتستطيع بيع الهواتف بسعر أرخص.





- السعر المرتفع

وعلى الرغم من أن هواتف Galaxy S21، أرخص بكثير من هواتف Galaxy S20 حيث أنها أتت أرخص بحوالى 200 دولار أمريكى، إلا أن المشترى لأول مرة سيحتاج إلى شراء شواحن جديدة بالإضافة إلى أن جسم الهواتف من البلاستيك وليس من الزجاج، بالإضافة إلى جودة الشاشة التى لم تأتى بفارق كبير يجعلها تتفوق على الهواتف السابقة.





ويبدأ سعر الهواتف مقابل 850 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 13,307 جنيه مصري.



