ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إطلاقها بدون شواحن.. عيوب ومميزات هواتف Galaxy S21 من سامسونج

السبت 16/يناير/2021 - 05:01 م
عيوب ومميزات هواتف
عيوب ومميزات هواتف Galaxy S21 من سامسونج
Advertisements
ندى على
فى مفاجأة كبرى أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، منذ يومين، وهى عبارة عن  3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، ولكن صدم منتظرى الهواتف من قرار الشركة بعدم إصدار الهواتف مع شواحن أو سماعات بعدما كانت الشركة قد سخرت من شركة آبل الأمريكية عند أصدرت هواتف آيفون 12 بدون شواحن. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن هواتف Galaxy S21 على الرغم من أنها أرخص من هواتف  Galaxy S20 السابقة التى تم إصدارها العام الماضى إلى أنها تتفوق عليها فى عدد من الميزات وأيضا قد أخفقت الهواتف فى تلبية رغبات المستخدمين متمثلة فى عدد من العيوب، وفيما يلى مميزات وعيوب هواتف Galaxy S21


مميزات هواتف Galaxy S21 

- شاشات أكبر حجما 

TECH: Samsung Galaxy 21 5G series offers advanced camera and performance, ready for pre-orders
وتراوحت الهواتف ما بين شاشة قياس 6.2 بوصة لهاتف Galaxy S21 ، وشاشة قياس 6.7 بوصة لهاتف Galaxy S21 Plus ، مع شاشة قياس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية للهواتف الثلاثة. 

- كاميرات أكثر دقة وأكبر عددا 

Samsung Announces The Galaxy S21 Lineup And It Supports The S Pen, Here Are The Details | Redmond Pie
 تأتى كاميرات الهواتف الثلاثة بدقة كبيرة مثل استخدام الكاميرا الأساسية لعدسة بدقة 108 ميجا بيكسل، مع عدسة تليفوتوجرافية مع space zoom بقدرة 30X ، وفلاش LED ، مع 4 كاميرات خلفية فى هاتف Galaxy S21 Ultra . 

- بطاريات بسعة أكبر 

Samsung Galaxy S21: Everything you need to know
حيث جاء هاتف Galaxy S21 Plus ببطارية كبيرة سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة، فيما جاء هاتف Galaxy S21 Ultra ببطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط . 

- حماية خصوصية المستخدمين 

Samsung showcases new Galaxy S21 smartphone models
وقامت شركة سامسونج بتوفير ميزة خارقة لخصوصية المستخدمين التى تمكنهم من إزالة كل بيانات الموقع بسهولة من الصور الخاصة بهم قبل مشاركتها ورتحميلها إلى معرض الصور الخاص بهم أو تحميلها إلى تطبيقات التخزين السحابى. 

- قلم  S Pen الذكى 

Samsung Galaxy S21 Ultra: Does stylus spell end of the Note? - BBC News
ويأتى هاتف Galaxy S21 Ultra الوحيد فى المجموعة بقلم S Pen الذكى الذى يأتى لأول مرة مع هواتف فئة S حيث أنه ياتى دائما مع فئة Note  ، حيث سيكون هو الهاتف الوحيد فى سلسلة  Galaxy S21 الذى يصدر بهذه الميزة، ويحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد،   ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر.

عيوب هواتف Galaxy S21 

- عدم وجود شواحن 
Samsung Galaxy S21 box shows lack of charger, earbuds - 9to5Google
وجاءت هواتف Galaxy S21 بدون شواحن للمرة الأولى على خطى شركة آبل، بعدما قامت بإطلاق هواتفها آيفون 12 فى نهاية العام الماضى بدون شواحن، والغريب فى الأمر أن شركة سامسونج قامت بالسخرية من هواتف آيفون 12 أنذاك لعدم احتوئها على شاحن. 

- جسم من البلاستيك 

Samsung Galaxy S21 Ultra high-definition renders shown - GadgetSay
ومن المفترض أن هواتف Galaxy S21 هى هواتف من الفئة الرائدة أو ما يعرف بالفلاج شيب وتستعمل هذه الهواتف فى الغالب جسم خارجى من الزجاج مرتفع الثمن، ولكن يبدو أن سامسونج اختارت البلاستيك لتستطيع بيع الهواتف بسعر أرخص. 

- السعر المرتفع 
Galaxy S21 series colorways leak shortly before launch, Custom Colors said to have wait times
وعلى الرغم من أن هواتف Galaxy S21، أرخص بكثير من هواتف Galaxy S20 حيث أنها أتت أرخص بحوالى 200 دولار أمريكى، إلا أن المشترى لأول مرة سيحتاج إلى شراء شواحن جديدة بالإضافة إلى أن جسم الهواتف من البلاستيك وليس من الزجاج، بالإضافة إلى جودة الشاشة التى لم تأتى بفارق كبير يجعلها تتفوق على الهواتف السابقة. 

ويبدأ سعر الهواتف مقابل 850 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 13,307 جنيه مصري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إمكانيات خارقة.. Galaxy Note 20 Ultra يكتسح الأسواق ويحقق أكبر مبيعات فى 2020

تقارير تكشف الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من سامسونج

شاهد أول فيديو لهاتف Galaxy S21 Plus .. مواصفات

قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

بتصميمات رائعة.. شاهد الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21

ينافس iPhone 12 Pro Max.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra.. صور

ترشيحاتنا

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

أخبار الفن| قبر ماجدة الصباحي في الذكرى الأولى لرحيلها.. حفل زفاف نادر حمدي الليلة

لمواجهة كورونا.. فض سوق الحمام ومنع تجمعات المواطنين غرب الإسكندرية

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في عيد ميلادها

علي جمعة: 5 أوقات تكره فيها الصلاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش

بالاسعار والمواصفات.. تعرف على النسخة الفرنسية DS7 موديل 2021

أعشاب رخيصة الثمن تعالج ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليها