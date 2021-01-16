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حوادث

انهيار عقار مكون من طابقين بسمالوط دون خسائر بشرية

السبت 16/يناير/2021 - 06:10 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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ايمن رياض
أنقذت العناية الإلهية سكان عقار مكون من طابقين بمنطقة حي جنوب سمالوط شمال المنيا بعد انهيار العقار بالكامل. 

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتلقى مركز شرطة سمالوط شرق بلاغاً يفيد بتلقي إخطار من سكان شارع الريفية بمنطقة حي جنوب المدينة بانهيار عقار مكون من طابقين ملك حاتم رجب. 

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وتسبب انهيار العقار في تهدم المنزل بالكامل دون وقوع أي أضرار بشرية أو إصابات. 

وعلي الفور قامت أجهزة الأمن بعمل كردون أمني حول العقار المنهار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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