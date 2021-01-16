ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

السبت 16/يناير/2021 - 06:44 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدر فيلم «وقفة رجالة» إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض أمس.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن الفيلم حقق أمس، الجمعة، إيرادات 500 ألف جنيه تقريبا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلى علوي وبيومي فؤاد يبدآن تصوير فيلمهما الجديد في الشيخ زايد

الانتهاء من تصوير فيلم «وقفة رجالة» وطرحه في دور العرض يناير المقبل

أحمد الجندي يبدأ مونتاج فيلم "وقفة رجالة"

أعمال في الطريق إليك .. فيلم حظر تجول ومسلسل جمال الحريم

شاهد.. فريق عمل فيلم وقفة رجالة يتصدر الأفيش

سوسن بدر ضيفة شرف في "وقفة رجالة"

ترشيحاتنا

مريض كورونا يلقي بنفسه من مستشفى العزل بحلوان

الأزهر: يجوز إخراج الزكاة لتوفير لقاح كورونا للفقراء والمحتاجين

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

في ختام تعاملات الأسبوع.. انخفاض أسعار الذهب عالميا

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون