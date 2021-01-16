رئيس اتحاد العمال: شركة الحديد والصلب توفر أنابيب الأكسجين للدولة.. ومستحقات الغاز والكهرباء سبب المديونيات.. فيديو

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وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تصدر منتجاتها حتى فترة قريبة، لافتا إلى أن اللجنة التي اتخذت قرار تصفية الشركة لم تَزُرْهَا؛ لتفقد الوضع على الطبيعة.





وأضاف «شركة الحديد والصلب تورد أنابيب الأكسجين للدولة في ظل أزمة كورونا، حيث يصل عدد عمالها إلى ما يقرب من 6 آلاف و500 عامل».





وأشار إلى أن اتحاد العمال يستهدف إيقاف قرار التصفية.