لا تزال بالعناية المركزة.. ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من محبيها الدعاء لوالدتها

طالبت الدكتروه مروة، ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي ، الدعاء لولدتها بالشفاء العاجل.





يذكر أن الدكتوره عبلة الكحلاوي في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد اصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، لمعاناتها من صعوبة في التنفس بسبب نقص الأكسجين في الجسم، وأكد أحد المقربين من الدكتورة عبلة أن حالتها مستقرة الآن ولا نملك لها إلا الدعاء بالشفاء العاجل.





وكتبت ابنتها مروة ياسين بوست عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك يشمل دعاء بالشفاء وطلبت من محبي الدكتورة عبلة قراءة الدعاء بنية شفاء والدتها ، والدعاء كالآتي :





اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى ﷺ شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك ﷺ وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ.





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اللهم إشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك وأغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى.





**اللهم ربنا رب الأسباب إغنها عن كل الأسباب ويسر لها عطاء الشفاء بلا حد ولا حساب تباركت وتعاليت في علاك لا إله إلا أنت الشافي الكافي المعافي لا أحد سواك.





**أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها



