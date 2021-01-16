ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اختراق جديد "واتس آب ويب" يشارك بيانات التليفون على جوجل ..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 07:45 م
واتس آب ويب
واتس آب ويب
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور محمد الجندى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن تطبيق "سيجنال" ليس سهلا فى الاستعمال كتطبيق واتس آب.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "أكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن واتس آب تراجع بالفعل عن التعديلات الجديدة على التطبيق حتى شهر مايو القادم، معقبا:" التراجع دا مش معناه أنهم التراجع نهائى".

وأوضح  خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من 2016 بعد شراء فيسبوك لـ واتس آب، بدأت مشاركة بعض بيانات المستخدم مع فيس بوك، معقبا:"لو بنتكلم فويس على الواتس عن حاجه بنلاقي فيس بوك عارض ما يتعلق بها".

وأعلن  محمد الجندى،أن خبير هندي الجنسية اكتشف خطورة جديدة عند استخدام "الواتس آب ويب"، وهى تسريب بيانات الهاتف المحمول عبر جوجل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير أمن معلومات يطرح بدائل أكثر أمنا من الواتساب

خصوصية وآمان أكثر| تفاصيل تطبيق سيجنال وتيليجرام بديلا واتسآب.. فيديو

البديل الأفضل لـ واتسآب.. 4 حقائق لا تعرفها عن تطبيق سيجنال وكيفية التحويل إليه

خبير: التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة تخترق خصوصية الأشخاص

خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

خبير تكنولوجيا: إذا كان هدف الحصول على بيانات المستخدمين هو الإعلانات فهذا مقبول

ترشيحاتنا

الشائعات تضرب الاتحاد السكندري| حقيقة تراجع لاعب الزمالك عن الإعارة من أجل العميد

دبابة بشرية.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب لاعب الكونغو بـ مونديال اليد

حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

ملتزمة بالاعتكاف.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف

تروج لمنتجات جنسية في مسجد آيا صوفيا.. ممثلة إباحية تثير عاصفة ضد أردوغان

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية.. وتوجه رسالة إلى حورية فرغلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي