اختراق جديد "واتس آب ويب" يشارك بيانات التليفون على جوجل ..فيديو

"سيجنال" ليس سهلا فى الاستعمال كتطبيق واتس آب.





وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "أكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن واتس آب تراجع بالفعل عن التعديلات الجديدة على التطبيق حتى شهر مايو القادم، معقبا:" التراجع دا مش معناه أنهم التراجع نهائى".





وأوضح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من 2016 بعد شراء فيسبوك لـ واتس آب، بدأت مشاركة بعض بيانات المستخدم مع فيس بوك، معقبا:"لو بنتكلم فويس على الواتس عن حاجه بنلاقي فيس بوك عارض ما يتعلق بها".





وأعلن محمد الجندى،أن خبير هندي الجنسية اكتشف خطورة جديدة عند استخدام "الواتس آب ويب"، وهى تسريب بيانات الهاتف المحمول عبر جوجل.

قال الدكتور محمد الجندى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن تطبيق