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أخبار العالم

البرهان: الجيش السوداني ينتشر على حدود إثيوبيا.. ولا نريد الحرب

السبت 16/يناير/2021 - 08:23 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني
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قسم الخارجي
قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل.

وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي، المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود، دون أن تتطرق أنها ليست سودانية.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراض إثيوبية تستدعي وقفة لتأكيد أنها سودانية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وتابع البرهان "لا نريد حربا مع إثيوبيا.. نريد فقط حماية الحدود ونحن منفتحون على علاقات أفضل مع أديس أبابا".

وشدد على أن إعادة انتشار الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا جاء بإرادة سودانية كاملة.
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