ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أحدهم نقل الجثة للمستشفى لإبعاد الشبهة| 3 عاطلين وراء مقتل مزارع الشرقية

السبت 16/يناير/2021 - 08:51 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
Advertisements
مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام في كشف لغز مقتل مزارع في الشرقية.

تلقى مركز كفر صقر بأمن الشرقية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنه مقيم دائرة المركز .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ,بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه ناريه لاستدراجه.

وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى علية فتعدوا علية بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته ونقله احدهم إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم، تم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عشيقها سافر لها من الجيزة.. سيدة تتخلص من زوجها وتدعي: ملثمون قتلوه

المجني عليهما في سرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة شركة أدوية يرويان تفاصيل الجريمة

ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالشرقية

تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة ١١٨ ألف جنيه ببورسعيد

٣ عاطلين وراء سرق ٥ شاشات عرض من مدرسة بالإسكندرية

الأمن العام يضبط المتهمين بقتل مزارع ونجله في أسيوط

ترشيحاتنا

لا تزال بالعناية المركزة.. ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من محبيها الدعاء لوالدتها

دبابة بشرية.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب لاعب الكونغو بـ مونديال اليد

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي