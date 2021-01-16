أحدهم نقل الجثة للمستشفى لإبعاد الشبهة| 3 عاطلين وراء مقتل مزارع الشرقية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام في كشف لغز مقتل مزارع في الشرقية.





تلقى مركز كفر صقر بأمن الشرقية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنه مقيم دائرة المركز .





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ,بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه ناريه لاستدراجه.



