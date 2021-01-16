أحدهم نقل الجثة للمستشفى لإبعاد الشبهة| 3 عاطلين وراء مقتل مزارع الشرقية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام في كشف لغز مقتل مزارع في الشرقية.
تلقى مركز كفر صقر بأمن الشرقية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنه مقيم دائرة المركز .
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ,بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه ناريه لاستدراجه.
وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى علية فتعدوا علية بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته ونقله احدهم إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم، تم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.