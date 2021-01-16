انفجرت بهم السيارة.. مصرع منتج و3 آخرين على "المحور"

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بالتصريح بدفن 4 جثث، بينهم منتج أفلام، لقوا مصرعهم في انفجار سيارة، إثر اصطدامها بالحاجز الخرساني على محور 26 يوليو، ما أدى إلى انفجارها ومصرع من كانوا بداخلها.





كما أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الحادث؛ للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية، حيث فشل سائق السيارة في السيطرة على عجلة القيادة التي اختلت بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني، وحدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود مما تسبب في انفجارها.



