صحوة الاتحاد الروسي تهزم سلوفينيا.. واكتمال متأهلي المجموعة الثامنة للدور الرئيسي





حقق منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد مفاجأة بالفوز بفارق مريح على منتخب سلوفينيا رابع أوروبا في البطولة القارية التي أقيمت في يناير 2020 والمرشح لصدارة المجموعة، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 31-25 في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.





وبالتالي تم حسم المتأهلين إلى الدور الرئيسي من المجموعة الثامنة بعد ضمان الاتحاد الروسي وبيلاروسيا التأهل برصيد 3 نقاط لكل منهما حتى الآن، وفوز سلوفينيا على كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية.





بدأت المباراة متكافئة بين الطرفين في أول ربع ساعة قبل أن يتقدم الاتحاد الروسي 8-6 حتى حسم الشوط الأول بنتيجة 16-13.





حاول منتخب سلوفينيا في الشوط الثاني تدارك الموقف لكن صحوة لاعبي الاتحاد الروسي كانت الغالبة حتى نهاية اللقاء.





ورفع منتخب الاتحاد الروسي رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع بيلاروسيا المتفوقة بفارق الأهداف، بينما سلوفينيا تحل ثالثا برصيد نقطتين وكوريا الجنوبية في أخر الترتيب بلا رصيد من النقاط.





وتختتم مباريات دور المجموعات التمهيدي يوم الإثنين بمواجهة الاتحاد الروسي لفريق كوريا الجنوبية، بينما تلعب بيلاروسيا ضد سلوفينيا.



