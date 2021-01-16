مفاجآت تتعلق بلقاحات كورونا.. طبيب يزف بشرى سارة تظهر قريبا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بـ قصر العيني، إن هناك مجموعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سوف تظهر في القريب العاجل.





وأضاف أشرف عمر في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيكون هناك سلسلة من المفاجآت فيما يتعلق بلقاحات كورونا وسوف يظهر تطعيم مكون من جرعة واحدة ويعطي هذا التطعيم البروتين الخاص بفيروس كورونا نفسه".





وتابع اشرف عمر: "الخطة العالمية لمواجهة فيروس كورونا هي توفير اللقاحات لكل دول العالم وليس من الذكاء تطعيم دولة وترك دولة اخرى لان هذا الأمر لا يسهم في الحد من انتشار الفيروس".





وأكمل اشرف عمر: "الحصول على اللقاح لا يوفر مناعة بشكل مطلق من الاصابة بفيروس كورونا لكن اللقاح يعطي الجسم فرصة لمواجهة فيروس كورونا حال الاصابة به وأن تكون المضاعفات ضعيفة".



