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توك شو

محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 09:54 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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محمد القاضي
كشف الدكتور حمد الكحلاوي، شقيق الدكتور عبلة الكحلاوي، الحالة الصحية لها.

وأضاف "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «الحمد لله الدكتورة ليست مصابة بفيروس كورونا.. لديها مشكلة في جهاز المناعة».

وأشار: «المشكلة في جهاز المناعة.. وبدأ في مهاجمة الرئة بشكل كبير»، متابعا: «إحنا في حالة ارتباك، ونطلب من الناس الدعوات، وأن ينجيها الله من هذا المرض».

وتابع: «الدكتورة عبلة عاشت حياتها لله، وكانت تقف في المستشفى في ظل أزمة كورونا لشد أذر الأطباء والممرضات»، مكملا: «بطلب من الناس اللي وقفت جنبهم في يوم من الأيام إنها تدعي لها لأنها محتاجة للدعوات».
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