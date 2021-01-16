محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور حمد الكحلاوي، شقيق الدكتور عبلة الكحلاوي، الحالة الصحية لها.





وأضاف "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «الحمد لله الدكتورة ليست مصابة بفيروس كورونا.. لديها مشكلة في جهاز المناعة».





وأشار: «المشكلة في جهاز المناعة.. وبدأ في مهاجمة الرئة بشكل كبير»، متابعا: «إحنا في حالة ارتباك، ونطلب من الناس الدعوات، وأن ينجيها الله من هذا المرض».





وتابع: «الدكتورة عبلة عاشت حياتها لله، وكانت تقف في المستشفى في ظل أزمة كورونا لشد أذر الأطباء والممرضات»، مكملا: «بطلب من الناس اللي وقفت جنبهم في يوم من الأيام إنها تدعي لها لأنها محتاجة للدعوات».