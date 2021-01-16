بـ 10 آلاف.. شاب يعرض"ذئاب" للبيع أونلاين: تُستخدم لطرد الجن

كشف محمد إبراهيم، صائد الذئاب بقنا، كيفية اصطياده للذئاب، معقبا: "فيه ناس بتحب تربيه الذئاب مثل تربية الكلاب".





وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بقالي 8 سنين بشتغل في صيد الذئاب، وبصطاد ممكن 6 ذئاب في الشهر".





وأوضح: "فيه أكتر طريقة بصطاد بيها الذئاب، وهي طريقة بالقفص الحديد ووضع فرخة أو أي شيء لجذب الذئب إليها، أو طريقة بتابع الجحر بتاعه لحد ما أعرف أنه مش موجود فباخد الخلفة بتاعته».





وأشار: "أتلقي عبر صفحي علي فيس بوك عشرات العروض من مواطنين لشراء الذئاب.. وفيه مزاد بعرض فيه الذئاب، والناس بتقول ألف وألفين وأحيانا بيوصل سعره لـ10 آلاف"، موضحا: "بأصورهم وبعرضهم وبحط ثمن لهم مثل المزادات".





وأضاف: "بعمل ممكن أقل حاجه 3 آلاف في الشهر"، متابعا: "بعض المواطنين يستخدمون الذئاب في طرد الجن عن طريق قتلها.. علشان الجن بيخاف من المكان اللي فيه الذئب".