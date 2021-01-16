صحة سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، مساء السبت، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بكورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 79 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في شهر ديسمبر من عام2019م.





وتوفيت هدى رشاد ، رئيس قسم العمليات بمستشفى العريش، اليوم السبت، احدى أفراد طاقم الجيش الأبيض بمستشفى العريش العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وعملت هدى رشاد بالمستشفى منذ ٢٠ عاما، قبل أن تصاب بفيروس كورونا المستجد قبل عدة ايام، اثناء عملها، وتم حجزها بجناح العزل؛ لتدهور حالتها، ثم نقلها إلى العناية المركزة، لكنها فارقت الحياة بسبب سوء حالتها الصحية، ونعت مديرية الصحة ومستشفى العريش الفقيدة.





كما سجلت المديرية شفاء 11حالة وعزل 15حالة بمستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ، و79حالة عزل منزلي .





ومن جهته، قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، وعدد قليل من أفراد أسرة الراحلة.





وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تجهيز المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى ليكون مقرا لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا المستجد.. كما سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.





وأضاف ان مديرية الصحة، توفر القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.





وأشار الى انه سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد اصابة عدد كبير من الاهالى خلال الفترة الماضية، كما تم تزويد مستشفي بئر العبد المركزي النموذجي بخزان اكسجين سعة10800لتر.





فيما شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.





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