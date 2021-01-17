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فن

شاهد.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها مع أحد أعضاء فرقة كايروكي

الأحد 17/يناير/2021 - 08:18 ص
نيللي كريم و تامر
نيللي كريم و تامر هاشم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصورة مع تامر هاشم أحد أعضاء فرقة كايروكي.  

وكانت الفنانة نيللى كريم، قد كشفت عن حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، وتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "100 وش"، ومصير فيلم "الفارس"، مع كريم عبد العزيز. 

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحديث عن جزء ثان من مسلسل 100 وش غير صحيح وأنما سيكون هناك عمل سينمائي وليس مسلسلا ولدى عمل درامى جديد أقوم بالتحضير إليه لعرض فى رمضان المقبل وليسىكما اطلق عليه البعض اسم وضع طيران. 

وأضافت الفنانة نيللى كريم، "أما الحديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق وهو كان في كلام بس لحد دلوقتي معتقدش هنعمله او ممكن.. بس دلوقتي مفيش كلام عليه عشان كلنا مشغولين وبنصور فمفتكرش دلوقتي فيه حاجة". 

وتابعت الفنانة نيللى كريم، "مصير فيلم الفارس الذى كان يشاركني البطولة فيه كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامى حسب معرفتى ان هذا المشروع توقف منذ سنتين وحاليا أقوم بتصوير فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى بطولة أكرم حسنى".   
شاهد.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها مع أحد أعضاء فرقة كايروكي
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نيللي كريم تعلن مصير فيلم الفارس وحقيقة تقديم جزء ثالث من الفيل الأزرق

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