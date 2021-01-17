الرئيس السيسى يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب فى مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الرئيس السيسى يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر





خلال استقباله لـ العسومى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربى









بوابة الأهرام





وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية يدعم مصادر تمويلها ويعزز حقوق الإنسان









بوابة أخبار اليوم





وزير المالية: 6.4% مخصصات الصحة من الموازنة العامة للدولة





المصرى اليوم





القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير والتعقيم لمواقف السيارات والمترو





الصحة: تسجيل 887 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة









الشروق





الإنتاج الحربى: نسعى لتصنيع المركبات الكهربائية بالكامل فى مصر









مصراوى





وزيرة الهجرة: مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة " يدعم أهداف رؤية 2030









يلا كورة





الأهلى يستكشف منافسا جديدا فى طريق البحث عن صدارة منفردة للدورى









سكاى نيوز









توقيف مسلح مدجج بالذخيرة فى محيط مبنى الكابيتول فى واشنطن









روسيا اليوم





وزير خارجية فرنسا: إيران تعمل على بناء قدرات نووية