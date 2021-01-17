أغنية مونديال اليد لـ تامر حسني تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة

حققت الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد "ارفع ايدك" للنجم تامر حسني، أكثر من 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لتامر حسني على موقع "يوتيوب".

وظهر تامر حسني في الصور من حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد الذي تنظمه مصر، حيث كان قام بغناء أغنيته الجديدة "ارفع ايدك" المُصممة خصيصًا لحفل الافتتاح برفقة مغني الراب "مروان موسي".

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".





وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".





وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع يشبه الحضارة المصرية القديمة.



