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اقتصاد

أسعار الريال السعودى فى البنوك اليوم الأحد 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.09جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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