بالأسود.. هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة باللون الأسود

وتفاعل مع هند عبد الحليم عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت تعليقات كثيرة من جمهورها ومحبيها متمنين لها السعادة والنجاح دائما.





جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات".





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.



