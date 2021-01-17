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فن

بالأسود.. هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 17/يناير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة باللون الأسود
 
وتفاعل مع هند عبد الحليم عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت تعليقات كثيرة من جمهورها ومحبيها متمنين لها السعادة والنجاح دائما.

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات".   

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.  

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.
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