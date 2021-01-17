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فن

ماذا قالت ريم البارودي على شائعة زواجها؟

الأحد 17/يناير/2021 - 01:29 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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شروق ابراهيم
رفضت الفنانة ريم البارودي التعليق على الأخبار المتداولة بشأن زواجها وأنها بصدد التحضير لحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني. 
وقالت ريم الباروي في تصريح خاص لـ صدى البلد: "لا تعليق" . 

ونفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة إلى أنها تشارك في الفيلم كضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج.

أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية "الحي المخملي".

وتابعت: "لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات".

وأضافت ريم البارودي: "جاري ترشيح باقي أبطال العمل، وأيضًا وقعت على عقد مسلسل رمضاني لن أكشف عن تفاصيله الآن".

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