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رياضة

أسبوع إضافي.. موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر

الأحد 17/يناير/2021 - 11:15 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسرى غازى
حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى موعد إقامة معسكر تدريبي المقرر انعقاده فى شهر مارس المقبل.


ويدخل منتخب أوليمبي الفراعنة معسكرا تدريبيا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة فى شهر مارس لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى الجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.


ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر الوطني استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يوم ١٧ مارس القادم، بعدما وافقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد على منح المنتخب الأول أسبوعا إضافيا خلال فترة التوقف فى شهر مارس بناءً على طلب حسام البدرى، المدير الفني.


وسبق أن حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل موعدا للتوقف الدولى أمام المنتخبات الوطنية.


وارتفع رصيد منتخب مصر إلى ثماني نقاط في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب جزر القمر، المتساوي معه في نفس الرصيد.


في المقابل، تجمد رصيد منتخب توجو عند نقطة واحدة، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب، وتتلاشى آماله رسميا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للنهائيات.


وبات يكفي المنتخب المصري التعادل فقط مع مضيفه منتخب كينيا، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في مباراته بالجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة التي ستجرى في مارس من أجل الصعود رسميًا للبطولة، التي يحمل منتخب (الفراعنة) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد سبعة ألقاب.
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