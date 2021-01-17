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أخبار البلد

بسبب كورونا.. مصر للطيران تعلن تعليمات جديدة للمصريين القادمين إلى فرنسا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن مكتب مصر للطيران في العاصمة الفرنسية باريس، أنه اعتبارا من غد، الاثنين الموافق 18 يناير 2021، يتعين على جميع القادمين إلى دولة فرنسا عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضرورة تقديم شهادة طبية تفيد بإجراء مسحة كورونا بنتيجة سلبية لمدة أقصاها ثلاثة أيام (72) ساعة على أقصى تقدير من تاريخ عمل المسحة لكل من أعمارهم تزيد على أحد عشر عاما.


وأوضح مكتب مصر للطيران، أن شهادة تحليل PCR يجب أن يكون مطبوعا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية فقط، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم الشهادة سيتم حجر الراكب لمدة  14 يوما على نفقته بمعرفة السلطات الفرنسية.


يأتي ذلك في ضوء التعليمات الأخيرة الصادرة من السلطات الفرنسية بشأن القادمين إليها من دول الخارج.


وذكر مكتب مصر للطيران فى باريس، أنه تلقى فى وقت سابق من مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، خطاب يفيد بعدم قبول أي تقرير صحى خاص بإجراء مسحة كورونا للقادمين إلى مصر من فرنسا صادر من الصيدليات الفرنسية المعتمدة مكتوبًا باليد أو به أي تصليح أو كشط، وأنه يجب أن تكون الشهادة الصحية مطبوعة ومختومة أسوة بالتقارير الواردة من المعامل المعتمدة التي تصدر شهادات اختبار كورونا فى مصر، وذلك بعد اكتشاف سلطات الحجر الصحى فى مطار القاهرة عدم صحة بعض هذه الشهادات. 

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