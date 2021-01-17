سيرين عبد النور تدعو بالشفاء للمرضى عبر تويتر

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و كانت تبدو علي ملامح وجهها في الصورة حالة من الحزن .





وعلقت سيرين عبد النور عليها قائلة :"يا رب في هذا اليوم المبارك اجعل لكل من يمر بضيق فرجًا ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل مريض شفاء #صباح_الخير #احد_مبارك".





وظهرت سيرين عبد النور ببرنامج "إنت مين" الذي يعرض على فضائية mbc بفستان طويل باللون الأخضر الجنزاري بأكمام طويلة وفتحة من منطقة القدم والصدر وقصة مختلفة، وهو ما ابرز رقتها واناقتها.





ويعد فستان سيرين في حلقة الأربعاء 13 يناير من تصميم دار AngelAnn، وهو مرصع بكريستالات من Swarovski، ويصل سعره إلى 3800 دولار، أي ما يعادل 59 ألفا و543 جنيها مصريا.





وتعتبر سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وقد اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.





وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.





وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم "تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".





وتراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.







