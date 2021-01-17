خلال 24 ساعة .. الإمارات تقدم أكثر من 84 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تقديم 84,852 جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,882,778 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 19.04 جرعة لكل 100 شخص.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.





وكانت الإمارات، سجلت اليوم الأحد، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3453 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162251 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 253,261 حالة.





وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 253,261 حالة.





‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,268 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 225,374 حالة.