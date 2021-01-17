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محافظات

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 03:51 م
الأمطار تضرب الإسكندرية
الأمطار تضرب الإسكندرية
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أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الأحد، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم واختفاء أشعة الشمس، مع وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتصل حدتها في الايام الاخيرة من الشهر.


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 وتراكمت بعض مياه الامطار في الشوارع الجانبية، وشهدت المحاور المرورية الرئيسية حالة من السيولة المرورية، وخاصة طريق الكورنيش، وشارع ابوقير، والطريق الدولي الساحلي والزراعي والصحراوي.

 

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

 

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

 

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد
نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد
نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد
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