أخبار الفن | إلغاء تصوير مسلسل غادة عبد الرازق في لبنان.. إليسا تواصل الهجوم على حكومة بلادها

كشف القائمون على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمجلة Variety أن النجمتين ليدي جاجا وجينفير لوبيز سوف تشاركان في الحفل.





يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" للفنانة غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" للفنان مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير.





رفضت الفنانة ريم البارودي التعليق على الأخبار المتداولة بشأن زواجها وأنها بصدد التحضير لحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني.



