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توك شو

طبيب: نسبة نجاح لقاح فيروس كورونا 90%.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 07:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب بهولندا، إن هناك مخاوف كبيرة من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا،
 
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخوف ليس من نوعية وظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لكن الخوف الأكبر من سرعة انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في أوروبا هو البدء في استخدام اللقاح ضد فيروس كرورنا، وأول من تناولوه هم الأطقم الطبية الذين لهم تعامل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، متابعا أن الخطوة التالية سوف تكون التطعيم لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح أستاذ جراحة القلب، أن نسبة نجاح اللقاح تصل إلي 95%، منوها بأنه لا يوجد أي مخاوف من تناول لقاح فيروس كورونا، معقبا: «كافة الأقاويل التي يتناقلها الأفراد ليس في مصر فقط وإنما في دول العالم عن أن اللقاح يقلل الإخصاب أو عبارة عن شريحة تدخل الجسم تتابع الفرد لا بد أن تنتهي لأنها غير صحيحة».
 

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