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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الأرجنتين والبحرين

الأحد 17/يناير/2021 - 08:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، و هشام بن محمد الجودر سفير دولة البحرين ، وعبد الرحمن هاشم الوزير المفوض ، وMrs maria luz finochietto سكرتير اول سفارة الأرجنتين ،  بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي؛ مباراة الأرجنتين والبحرين ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير الجاري.


وانتزع منتخب التانجو فوز غالي من منتخب البحرين بنتيجة 24-21، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة  لبطولة العالم رقم 27 والمقامة في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، في المباراة التي اقيمت بين منتخبي الأرجنتين والبحرين، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني  بنتيجة 12-10، في مباراة شهدت ندية بين الفريقين، في البداية ولولا طرد اكثر من لاعب من المنتخب البحريني لمدة دقيقتين لتغيرت النتيجة.

وجاء الشوط الثاني حماسي بين المنتخبين،  بعدما استطاع البحرين التقدم على الأرجنتين في منتصف الشوط الثاني، ولكن خبرات راقصي حسمت نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وحصل ظهير أيمن  منتخب الأرجنتين  فيديريكو بيتزارو،على لقب افضل لاعب بالمباراة من قبل اللجنة المنظمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد راقصي التانجو  ل4  نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما احتل منتخب البحرين ذيل المجموعة الرابعة بدون نقاط.


ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.

كما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في التاسعة والنصف مساءً مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية والدنمارك ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة بجانب المجموعة السابعة والتي تضم منتخب مصر وتشيلي ومقدونيا والسويد.

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