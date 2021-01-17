يفقد الوعي.. نادى سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن خطورة اصابة الهانى سليمان حارس مرمي النادي.



وقال عامر خلال مداخلة مع برنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الهانى سليمان مصاب بإرتجاج فى المخ معقبا" الارتجاج متوسط الخطورة".



وتابع فرج عامر، الهانى سليمان حاليا بين الوعى وغياب الوعى، وموجود فى المستشفى تحت الملاحظة المستمرة من الاطباء.



وكشف المهندس فرج عامر، أن حارس مرمى سموحة ظل فاقد للوعى لاكثر من ساعتين ، وكان معرضا لبلع لسانه.