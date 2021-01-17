النمنم: الثقافة في عهد عبدالناصر انتقلت ليد الشعب بعدما كانت حكرا على النخبة

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الاهتمام بالفنون يعود إلى زمن الخديوي إسماعيل، لافتًا إلى أن ثورة 1952 استفادت من ثورة 1919.





وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الفنون والثقافة في ثورة 19 كانت امتداد لعصر الخديوي إسماعيل، مشيرا إلى أن الثقافة في عهد عبد الناصر أصبحت في يد الشعب بعد أن كانت حكرا على النخبة.





وأوضح أن عبد الناصر حمى نجيب محفوظ أثناء القبض عليه بسبب رواية "أولاد حارتنا"، كما أن عبد الناصر حمى العديد من الكتاب والمفكرين منهم توفيق الحكيم، وطه حسين، وعباس العقاد وغيرهم.



